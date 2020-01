Napoli-Lazio, un rigore sbagliato e due espulsioni in meno di mezzora (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Napoli, in vantaggio 1-0 con Lazio (e un rigore sbagliato da Immobile), resta in dieci uomini dopo appena 18′. Hysaj tira dalla distanza, Acerbi intercetta colpendo al limite dell’area tra gomito e spalla. I giocatori del Napoli protestano, l’azione prosegue: prende palla Immobile che scatta sulla sinistra, proprio Hysaj lo intercetta e lo abbatte. Il fallo è netto, il difensore del Napoli, già ammonito per il fallo da rigore su Caicedo, prende il secondo giallo e viene espulso. Ma la Lazio ci mette un attimo a fare peggio. Al 24′ Lucas Leiva interviene scomposto su Zielinski. L’arbitro lo ammonisce, e il difensore biancoceleste lo manda platealmente a quel paese: secondo giallo, ed espulsione. Il labiale di Massa non lascia adito a dubbi: “Mi hai mandato a fanculo e io ti espello”. Dieci contro dieci, alla mezzora. L'articolo Napoli-Lazio, ... ilnapolista

