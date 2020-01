Morto Emanuele Severino, il filosofo aveva 90 anni: la notizia data a funerali già avvenuti (Di martedì 21 gennaio 2020) Il filosofo Emanuele Severino è Morto all’età 90 anni lo scorso 17 gennaio: l’annuncio è avvenuto a funerali avvenuti. Di convinzioni radicali, Severino ha spesso criticato sia il capitalismo sia il comunismo, ma anche la sinistra in quanto “non è più socialdemocrazia”. In aperta polemica contro la Chiesa cattolica, Severino è stato criticato anche da Piergiorgio Odifreddi, in risposta a un giudizio critico che il filosofo aveva dato a un’introduzione scritta dal matematico. Numerosi i libri scritti dagli anni cinquanta in poi: uno, “Ritornare a Parmenide”, causò una serie di polemiche negli ambienti religiosi, tanto che su richiesta dello stesso Severino venne istruito un processo dall’ex Sant’Uffizio, che dichiarò la sua filosofia incompatibile con il cristianesimo. “Avvicinarsi alla morte è avvicinarsi alla gioia – ... ilfattoquotidiano

