Misteriosa polmonite in Cina | cos’è il nuovo coronavirus che si sta diffondendo

E' allarme in Asia per il virus che si sta diffondendo in Cina e da lì in altri Paesi: le autorità hanno confermato che si tratta di un nuovo coronavirus, "una grande famiglia di virus che possono causare malattie negli animali e negli esseri umani, con sintomi che vanno dal comune raffreddore ad infezioni delle basse vie aeree": lo spiega all'Adnkronos Salute Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene e MediCina preventiva all'università di Pisa. Il primo contagio dall'animale nell'uomo è avvenuto nel 2002, con la Sars: "La Sindrome acuta respiratoria severa si ritiene che abbia avuto origine da piccoli mammiferi come lo zibetto," ricorda l'esperto. La Sindrome acuta respiratoria severa (SARS) è una patologia infettiva identificata con certezza solo a partire da febbraio 2003, dopo la sua comparsa in focolai ad Hanoi, Hong

