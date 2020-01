Milano, California Bakery è in crisi: chiesto concordato preventivo per evitare il fallimento (Di martedì 21 gennaio 2020) Una storia lunga vent'anni che potrebbe essere alle battute finali. California Bakery, il noto locale milanese che offre prodotti della tradizione culinaria statunitense sta attraversano il peggior momento di crisi della sua storia. Il tribunale di Milano lo scorso 17 dicembre aveva già dichiarato il fallimento della società che gestiva "California Bakery", a un mese di distanza arriva la notizia di un coinvolgimento nella vicenda di C.B. Italy srl, la società che ha in carico i ristoranti e i 150 dipendenti che ci lavorano. fanpage

