Milano, bambina caduta nella tromba delle scale: è grave (Di martedì 21 gennaio 2020) Tragedia sfiorata a Milano, una bambina di un anno è caduta nella tromba delle scale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Milano, bambina caduta nella tromba delle scale. È in ospedale in gravi condizioni ma fortunatamente non sarebbe, stando a quanto appreso e come confermato anche dall’Ansa, in pericolo di vita. Milano, bambina di un anno cade nella tromba delle scale. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita L’episodio è avvenuto in un condominio in viale Certosa, a Milano. La piccola di un anno si trovava insieme con la madre e lo zio quando è caduta dalla tromba delle scale. L’impatto è stato violento in seguito a una caduta nel vuoto di diversi metri. Immediata la segnalazione ai soccorritori che si sono recati sul posto e hanno prestato le prime cure alla bambina, che al momento si trova in ospedale, dove è arrivata ... newsmondo

