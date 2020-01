Marina La Rosa il retroscena su Pietro Tarricone: il ricordo (Di martedì 21 gennaio 2020) Questo articolo Marina La Rosa il retroscena su Pietro Tarricone: il ricordo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Marina La Rosa compie gli anni e festeggia a Vieni da me, in occasione del ventennale dal primo GF come non ricordare il retroscena su Pietro Tarricone? Tutto è pronto per una nuova puntata di Vieni da me, il programma di Caterina Balivo va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14,00. … youmovies

Fraseb02 : Avete chiesto di commentare l’intervista di Marina La Rosa, ma non si può dire altro che “No Comment”. L’importante… - italiaserait : Marina La Rosa: chi è l’ex gatta morta del Grande Fratello - tittirigo : #vienidame auto-stima livello 1.000 per Marina La Rosa donna perfetta e con pochi peccati! -