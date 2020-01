Lotito chiede un risarcimento ai tifosi che hanno fatto il saluto romano allo stadio (Di martedì 21 gennaio 2020) Lotito chiede un risarcimento ai tifosi che hanno fatto il saluto romano Il presidente della SS Lazio Claudio Lotito ha chiesto un risarcimento a quei tifosi che hanno fatto il saluto romano allo stadio, provocando un’ammenda nei confronti della società capitolina. I fatti si riferiscono al 3 ottobre scorso, giorno in cui la Lazio ha affrontato il Rennes in una match valido per la fase a gironi dell’Europa League. Nel corso della partita, disputatasi allo stadio Olimpico di Roma, alcuni tifosi hanno fatto il saluto romano. Un gesto che ha provocato la chiusura della Curva Nord per un turno e una multa di 20mila euro al club. La Lazio, però, ha deciso di passare al contrattacco e ha intrapreso un’iniziativa unica nel suo genere. Una lettera, firmata dal presidente Claudio Lotito, è stata inviata a quei tifosi che si sono resi responsabili della violazione e identificati ... tpi

