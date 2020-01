LIVE Napoli-Lazio, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: nessuna sorpresa nella formazione biancoceleste (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 Niente Luis Alberto per la Lazio: il centrocampista spagnolo è rimasto a Roma e non sarà della partita. 20.22 Dopo l’esordio di Demme negli ottavi con il Perugia, questa sera ci sarà probabilmente l’esordio di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è arrivato in questa sessione di mercato dal Celta Vigo. 20.19 Immobile ha segnato 26 gol tra Serie A (23), Europa League (2) e Coppa Italia (1). 20.16 La Lazio è reduce da 11 vittorie consecutive in Serie A (più il successo in SuperCoppa), trascinata da un Ciro Immobile in forma strepitosa. 20.13 Il Napoli, che in campionato ha perso 4 partite in casa consecutive, compreso il ko dello scorso sabato con la Fiorentina, è a caccia di un riscatto in Coppa Italia. 20.10 Il Napoli, ha battuto il Perugia con un doppio rigore di Insigne. 20.07 Negli ottavi di finale la Lazio ha ... oasport

