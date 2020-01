L’Homo incertus del XXI secolo. Lo psichiatra Andreoli ci spiega l’insicurezza. Con un saggio generalista che però fallisce il bersaglio (Di martedì 21 gennaio 2020) Delude e lascia molte perplessità l’ultima fatica letteraria fresca di stampa del noto psichiatra Vittorino Andreoli. Homo incertus. Il bisogno di sicurezza nella società della paura (Rizzoli, pagg. 186, euro 18,50) è roboante e suggestivo solo nel titolo, perché subito si avvoltola, perdendo di coerenza e sapidità, in una congerie di lineamenti antropologici e sociologici che svariano da pareri che, sinceramente, anche la casalinga di Voghera, con intuito verace, sa di possedere nel suo striminzito bagaglio culturale, a uno schematismo da abbecedario del comportamento umano che risulta pleonastico e a volte stucchevole (abbiamo davvero bisogno che qualcuno ci spieghi con tanto semplicismo cosa è una “pensione” o una “polizza assicurativa”, come funziona in teoria un “pronto soccorso” o che cosa è il potere malefico del denaro e delle banche, o che ci metta in guardia dall’industria ... lanotiziagiornale

