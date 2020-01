La Pupa e il Secchione e Viceversa: ecco le nuove coppie (Di martedì 21 gennaio 2020) Come preannunciato nei giorni scorsi, a La Pupa e il Secchione e Viceversa sono cambiate nuovamente le carte in tavola e le coppie sono tornate alle origini. In questa puntata, infatti, i secchioni hanno avuto la possibilità di decidere se tenere o cambiare le loro pupe e non hanno perso l’occasione per riunirsi con le loro predilette. ecco le nuove coppie de La Pupa e il Secchione e Viceversa: Lorenzo De Laurentis con Martina Di Maria Andrea Santagati con Stella Manente Raffaello Mazzoni con Angelica Preziosi Dario Massa con Marina Evangelista Giovanni Tobia De Benedetti con Carlotta Cocina Commovente la scelta di Massa, che dopo la discussa separazione da Marina, è riuscito a ricreare la coppia iniziale (“Cambio Pupa perché ho iniziato con lei”), suscitando un’incontenibile gioia nella compagna. L'articolo La Pupa e il Secchione e Viceversa: ... trendit

