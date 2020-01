In Libano la protesta diventa sempre più violenta (Di martedì 21 gennaio 2020) Quella libanese era stata, fino a pochi giorni fa, una protesta sì dura ma senza picchi importanti di violenza. A Beirut, così come nelle più importanti città del paese dei cedri, da quando sono iniziate le manifestazioni ci sono sì stati degli scontri con dei feriti, ma per le strade e per le piazze non si era mai arrivati alla guerriglia. Domenica sera invece, qualcosa di diverso è accaduto. Soprattutto nella capitale dove, tanto in centro quanto in periferia, sono apparse barricate e la Polizia è stata costretta a dure cariche contro i manifestanti. Ed a fine giornata, il bilancio è risultato molto pesante: ben 400 feriti, alcuni gravi. La nuova fase delle manifestazioni Banche assaltate, pneumatici in fiamme, sassaiola contro le forze dell’ordine, in Libano la situazione sembra essere improvvisamente sfuggita dalle mani. La tensione, da ottobre in poi, non è mai diminuita ma ... it.insideover

