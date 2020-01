Giustizia, fumata nera su prescrizione. Annibali (Iv): “Lodo Conte incostituzionale”. Ma il Pd: “Non lo è”. E Verini assicura: “Fatti passi avanti” (Di martedì 21 gennaio 2020) Scontro a Palazzo Chigi durante il nuovo vertice sulla Giustizia. Ancora una volta a tenere banco è il tema della prescrizione. Il ‘Lodo Conte’ è prima bocciato da Matteo Renzi in radio, mentre il vertice era in corso, e poi ribadito dalla deputata di Italia Viva, Lucia Annibali, al termine fuori da palazzo Chigi: “Se rimane così per noi apre a profili di incostituzionalità”. Di opinione opposta è il Partito Democratico che difende la proposta del Presidente del Consiglio. “Noi pensiamo sia una proposta che ha una sua dignità – commenta il deputato Alfredo Bazoli fuori dai palazzi – Può essere modificata, aggiornata. E su questo si lavorerà nei prossimi giorni”. Secondo il sottosegretario Andrea Giorgis del Pd sono stati fatti “passi avanti”, tanto che il “dibattito sulla prescrizione continuerà d’accordo con Italia ... ilfattoquotidiano

