Firenze: donna senza casa muore in strada. Disposta l’autopsia (Di martedì 21 gennaio 2020) Secondo quanto appreso, la donna, originaria della Romania, è sta trovata a terra, in un giaciglio di fortuna. Da un primo esame non sarebbero stati trovati segni di violenza. Il pm di turno, Fabio Di Vizio, ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso firenzepost

