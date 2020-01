Erica Piamonte, l’ex gieffina è ‘illegale’. Body striminzito e fan stesi: “Sei il top” (Di martedì 21 gennaio 2020) Durante il ‘Grande Fratello Nip’ si è fatta conoscere dal grande pubblico. E dopo quella esperienza in televisione è diventata davvero molto popolare sui social network anche grazie alla sua straordinaria bellezza. Parliamo di Erica Piamonte, che molto spesso condivide con i suoi fan alcuni suoi scatti intimi che infiammano la rete. Alcune ore fa è tornata a postare su Instagram e le due immagini scelte dalla giovane hanno conquistato tutti. Facile comprendere perché sia così amata sui social. Il suo sguardo, ma soprattutto il suo fisico da urlo incantano i suoi ammiratori, che stavolta non hanno non potuto gettare gli occhi su un dettaglio in particolare. Oltre ad essere molto sexy per i suoi numerosi tatuaggi sul corpo, Erica ha un lato B esplosivo che fa sognare. Ed in questa occasione lo ha messo in evidenza per la gioia dei follower. Vediamo come si è presentata. ... caffeinamagazine

Frances87830943 : RT @AndreSannaPau: 'Superare il televoto un'altra settimana per Andrea sarebbe impegnativo, non ci siamo sentiti di votare lui''. Erica Pi… - AndreSannaPau : 'Superare il televoto un'altra settimana per Andrea sarebbe impegnativo, non ci siamo sentiti di votare lui''. Eri… - Resili3nt2 : @festa_chiara La De Andrè ubriaca marcia + la limonata con Erica Piamonte che scatenò il delirio -