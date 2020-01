Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 con Musica (E Il Resto Scompare) dopo Twerking Queen (Di martedì 21 gennaio 2020) Musica (E Il Resto Scompare) porta Elettra Lamborghini a Sanremo 2020. La ricca ereditiera bolognese ha deciso di intraprendere la strada delle Musica in via definitiva, sancita dalla partecipazione al Festival annunciata nel corso dello speciale de I Soliti Ignoti. Si tratta della prima volta in gara di Elettra Lamborghini, che nel mese di giugno ha rilasciato il suo album di debutto Twerking Queen dopo l'esperienza a The Voice Of Italy come giudice del talent di Rai2. Chi è Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini nasce a Bologna nel 1994 da Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini. L'artista di Pem Pem è nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini, che ha fondato la nota e prestigiosa azienda automobilistica. Inizia la sua carriera Musicale esibendosi in alcune discoteche della Lombardia, fino a farsi notare da Piero Chiambretti che l'ha voluta al Chiambretti Night. Nel 2016 ... optimaitalia

