Disoccupazione giovanile al Sud: un milione di fughe in 16 anni (Di martedì 21 gennaio 2020) Gli ultimi dati relativi alla Disoccupazione giovanile presente in Sud Italia delineano una situazione allarmante. Al meridione il tasso è infatti decisamente molto elevato rispetto alla media nazionale, cosa che in molti casi provoca la fuga dei ragazzi all’estero. Disoccupazione giovanile al Sud La nota trimestrale dell’Istat pubblicata il 18 dicembre e relativa al periodo luglio-settembre 2019 evidenzia un tasso di Disoccupazione nazionale pari al 9,8%. Questo comprende tutte le fasce di età, dai 15 ai 64 anni, e corrisponde a più di due milioni e mezzo di residenti in Italia. Tenendo conto delle variazioni geografiche, si nota che al Nord la percentuale è pari al 5,7%, al Centro al 7,3% e al Sud al 16,2%. Il problema più grande del meridione è che la metà degli appartenenti a quel 16,2% sono giovani che hanno dai 15 ai 24 anni. Nelle tre aree del Sud Italia, le percentuali ... notizie

