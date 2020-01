Cosenza, aggredita la troupe di Striscia: l’inviata e due operatori finiscono in ospedale (Di martedì 21 gennaio 2020) La giornalista Erica Cunsolo, in arte “Erica senza K”, e un operatore di “Striscia la notizia” sono stati aggrediti a calci e pugni, a Cosenza, nei pressi dello stadio “Marulla”, durante l’incontro di calcio tra la squadra di calcio locale e il Crotone. Protagonisti dell’aggressione sono stati due giovani identificati e denunciati dalla Polizia di Stato. La troupe di Striscia stava girando un servizio sui parcheggiatori abusivi che stazionano nei pressi dello stadio. Erica Cunsolo ha anche girato e postato in rete un video mentre si trovava nell’ospedale di Cosenza per gli accertamenti clinici necessari per verificare le eventuali conseguenze dell’aggressione Oltre alla giornalista Erica Cunsolo, in arte “Erica senza K”, sono due gli operatori di “Striscia la notizia” aggrediti a Cosenza. Lo fa ... open.online

