Coronavirus in Cina, da misteriosa malattia a possibile minaccia internazionale: tempi e numeri della corsa contro il virus cinese (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Coronavirus che ha causato il focolaio partito da un mercato della città cinese di Wuhan è emerso come un virus ‘misterioso’ per poi diventare una possibile minaccia per la salute pubblica internazionale in meno di un mese. Ecco le cifre sul virus che sta attirando l’attenzione del mondo medico. Il 31 dicembre 2019 è arrivata la prima comunicazione ufficiale sul virus da parte della Cina all’Oms. Le autorità di Pechino segnalano un focolaio di polmoniti di origine sconosciuta verificatesi tra la metà e la fine di dicembre, riconducibili ad un mercato del pesce di Wuhan, città della Cina centrale con 11 milioni di abitanti. Il mercato verrà chiuso l’1 gennaio. Il 6 gennaio, le autorità cinesi comunicano di aver escluso che a causare il focolaio siano stati virus come l’influenza o la Sars, su cui si erano appuntati i primi sospetti. 3 giorni dopo, ... meteoweb.eu

