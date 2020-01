Caso Gregoretti, Salvini lancia digiuno di massa: “Siamo quasi 5.000” (Di martedì 21 gennaio 2020) Dopo il voto della Giunta per le immunità che ha espresso parere favorevole al processo per Matteo Salvini relativo al Caso Gregoretti, quest’ultimo ha lanciato l’idea di un digiuno collettivo in segno di solidarietà e protesta. Tra i suoi sono già quasi 5.000 coloro che vi hanno aderito. digiuno per Salvini sul Caso Gregoretti Il suo team di comunicazione ha infatti attivato un sito, digiunoperSalvini.it. Qui vengono spiegati i motivi dell’iniziativa: “Caso Gregoretti, Matteo Salvini a processo, rischia la galera per aver difeso la Patria! Io sto con lui e digiunerò per un giorno in segno di solidarietà“. A seguire vi sono poi i nomi di coloro che hanno aderito seguiti dalla provincia di residenza. Per parteciparvi è necessario compilare un questionario e indicare nome, cognome, residenza, e-mail e facoltativamente anche numero di cellulare ed età. Se, ... notizie

