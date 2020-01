Capra dalle sembianze umane viene venerata come un Dio: le immagini sono virali (Di martedì 21 gennaio 2020) In India è nata una Capra dalle sembianze umane. L’animale mutante viene adorato dai locali come se si trattasse di una divinità. Qualche giorno fa nel piccolo villaggio di Nimodia, nelle periferie dello Jaipur (situato nello stato indiano del Radjasthan) un allevatore ha assistito alla nascita di una piccola capretta. Nulla di anormale visto che … L'articolo Capra dalle sembianze umane viene venerata come un Dio: le immagini sono virali NewNotizie.it. newnotizie

onlusnepal : CREDERE CHE LA NATURA MATERIALE ABBIA UNA SUA INDIPENDENZA E' COME CREDERE DI POTER ESTRARRE IL LATTE DALLE APPENDI… - whysoseriouvs : @comeincvnto ho cambiato cento idee. prima volevo fare la veterinaria poi la dottoressa poi la stilista (sono una c… - Pitet191 : RT @robertomonferra: #Piemonte. Dove le capre fanno le uova. Certi prodotti artigianali si possono degustare soltanto sul posto, prendendo… -