Assicurazioni: Ivass, a fine 2018 di 5,8 mld raccolta premi comparto salute (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – A fine 2018, la raccolta premi nel comparto salute è di circa 5,8 miliardi di euro, pari al 18% del totale nei rami danni. Nel periodo analizzato, la raccolta ‘infortuni’ è cresciuta del 4,7% (da 2.958 milioni a 3.096 milioni di euro) e quella ‘malattia’ del 33,5% (da 2.070 milioni a 2.763 milioni di euro). Quest’ultima, pur cresciuta molto, ancora rappresenta meno del 7% della spesa sanitaria privata ed è per più del 50% riferibile a polizze collettive. E’ quanto emerge dal bollettino statistico dell’Ivass sull’attività assicurativa nei rami Infortuni e Malattia (cc.dd ‘comparto salute”), separatamente dagli altri rami danni.Per quanto riguarda il Ramo Infortuni: l’utile è di 657 milioni di euro, pressoché stabile nel quinquennio in esame; sinistri denunciati con seguito ... calcioweb.eu

DirittoBancario : IVASS: nuovo protocollo informatico per lo scambio di informazioni di vigilanza e statistiche - rbconsulenza : ?Cosa sono i White Paper? Perché tanti intermediari li stanno già utilizzando? Come si usano? La risposta è semplic… - DirittoBancario : Sinistri 2020: in GU il provvedimento IVASS che fissa i limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni -