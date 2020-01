Anticipazioni Amici 19: Alessandra Celentano perdona Javier e svela perché (Di martedì 21 gennaio 2020) Alessandra Celentano grazia Javier Rojas di Amici 19: “Non sono qui per darti punizioni” Javier Rojas, in questi ultimi giorni, ha fatto molto parlare i tantissimi telespettatori di Amici di Maria De Filippi. Il motivo? I suoi comportamenti e le sue dichiarazioni contro il talent show più seguito di Italia ha indispettito un po’ tutti, insegnanti compresi. E alcuni di loro hanno anche avanzato l’ipotesi di buttarlo fuori dalla scuola televisiva. Ma l’insegnante di danza classica Alessandra Celentano si è subito opposta, chiedendo ai suoi colleghi del tempo per pensarci. E alla fine a spuntarla è stata proprio quest’ultima. Difatti la donna, nel daytime andato in onda oggi pomeriggio su Real Time, ha annunciato a Javier di Amici 19 di poter continuare questa sua avventura: “Non sono venuta qui a darti punizioni perchè la peggior punizione è ... lanostratv

