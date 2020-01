Voucher reddito di cittadinanza 2020 ai percettori, ecco come funziona (Di lunedì 20 gennaio 2020) Voucher reddito di cittadinanza 2020 ai percettori, ecco come funziona Il reddito di cittadinanza di cui spesso parliamo per fornirvi notizie e informazioni utili implementato di un nuovo tassello. La fase 2 – ovvero quella relativa alla ricerca dell’impiego – passa anche dalll’assegno di ricollocazione. In pratica un Voucher spendibile presso i soggetti che supporteranno i lavoratori e cercare e trovare un nuovo impiego. Voucher reddito di cittadinanza, come sappiamo il reddito di cittadinanza è una misura, introdotta dal Governo Conte I, di sostegno al reddito per chi ha perso o cerca un lavoro. Una misura integrata in un sistema più ampio ideato per raggiungere appunto come risultato il reinserimento lavorativo delle persone coinvolte. A dettare norme e tempi è l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro che ha pubblicato il 13 gennaio ... termometropolitico

Carminedoc : Reddito di cittadinanza: arriva il voucher lavoro fino a 5 mila euro. Ecco come funziona -