Selena Gomez ha pubblicato il behind the scene del video di “Rare” (Di lunedì 20 gennaio 2020) <3 Selena Gomez ha pubblicato il behind the scene del video di “Rare” News Mtv Italia. news.mtv

DaniVaz25 : SPOTIFY DICIENDO 'Justin Bieber, Selena Gómez y The weekend !' GRITÉ JSJDJDJDJJD - sos665 : Rare - Selena Gomez (Cover By: Davina Michelle) - withlovevictor : @siyoonglow rosa: noah, victor augusto, thalita meneghim, Selena Gomez e sabina -