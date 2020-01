Scelta Giulio Raselli | Uomini e Donne, Giovanna Abate: “deve meritarmi” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Scelta Giulio Raselli nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Giovanna Abate avvisa il tronista: “speri si meriti in nostro lieto fine”. Giovanna Abate sarà la Scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne? Il pubblico del trono classico pensa che sarà proprio lei la Scelta dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià che … L'articolo Scelta Giulio Raselli Uomini e Donne, Giovanna Abate: “deve meritarmi” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

uominiedonne : ?? #SaveTheDate: lunedì 20 gennaio Giulio farà la sua scelta IN DIRETTA su Canale 5! Chi sceglierà tra Giovanna e Gi… - ilaria_tufano : Oggi è il #BlueMonday e #uominiedonne manda in onda la scelta di Giulio e non lo sfogo di Gemma. - comecarezza : oggi vivo solo per la scelta di giulio in diretta -