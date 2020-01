Roma, neonata rischia di soffocare: carabiniere fuori servizio la salva con la manovra di Heimlich (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una neonata di nemmeno un mese ha rischiato di soffocare mentre si trovava per strada nel passeggino, spinto dai genitori. La piccola è diventata cianotica e ha smesso di respirare a causa di un rigurgito. I genitori hanno iniziato a urlare richiamando l’attenzione di un carabiniere fuori servizio, che ha praticato alla piccola la manovra di Heimlich liberando le sue vie aeree. L’episodio è accaduto nel centro di Roma: la piccola ora sta bene. Paura nel centro di Roma nel primo pomeriggio di sabato 18 gennaio. Una neonata di nemmeno un mese ha rischiato di morire soffocata. Attorno alle 13 la piccola era per strada nel passeggino, spinto dai genitori, quando la mamma e il papà si sono accorti che non respirava più ed era diventata cianotica, a quanto pare a causa di un rigurgito. Quando la coppia si è accorta di ciò che stava accadendo alla figlia è entrata nel panico e ha iniziato a ... limemagazine.eu

