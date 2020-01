Regionali: Renzi, ‘in Toscana con Giani, in Puglia non andiamo con Emiliano’ (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “In Toscana staremo al fianco di Eugenio Giani. In Puglia non andiamo con Emiliano”. Lo dice Matteo Renzi risponde così a Povera Patria, in onda stasera alle 23.40 su Rai2. “Emiliano è quello che sulla Tap, sull’Ilva, sulla Xylella, sulla Banca Popolare di Bari da trasformare in spa è stato tra i principali avversari di tutte le idee che Italia Viva ha. Quindi su questo tema andremo avanti con grande decisione da soli senza Emiliano”, conclude.L'articolo Regionali: Renzi, ‘in Toscana con Giani, in Puglia non andiamo con Emiliano’ CalcioWeb. calcioweb.eu

repubblica : Regionali in Calabria, Salvini contestato a Lamezia sulle note di Bella ciao. E lui: 'Andate a fischiare Renzi e Zi… - TV7Benevento : Regionali: Renzi, 'in Toscana con Giani, in Puglia non andiamo con Emiliano'... - Bordnassela : @nugellae @nzingaretti Ogni volta? Si perde dal 2015. Renzi s'e dimesso ma era costretto nel 2018, poi un anno per… -