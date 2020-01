Regionali, Iannace con De Luca: “Merita la ricandidatura” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiElezioni Regionali in primo piano: per una ricandidatura del presidente uscente Vincenzo De Luca si schiera senza mezzi termini il consigliere regionale irpino Carlo Iannace. Che scrive: “In questi giorni sono riportate notizie circa una possibile non ricandidatura dell’on. Vincenzo De Luca a Presidente della Regione Campania. A mio modesto avviso il Presidente uscente ha conquistato sul campo il diritto-dovere della ricandidatura. Sia per l’azione quotidiana posta in essere nel governo del territorio sia per il successo conseguito per aver portato la Regione Campania fuori dalla fase commissariale nel settore dalla sanità, che durava oramai da anni. Una sanità pubblica, a servizio del cittadino, che dia risposte in tempi certi con le professionalità necessarie è l’obiettivo finale di chiunque faccia politica. E questo obiettivo è stato raggiunto con ... anteprima24

