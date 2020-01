Nave Gregoretti, cosa è successo e perché Salvini rischia il processo (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Giunta per le immunità del Senato è chiamata a votare oggi, 20 gennaio, l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti (LA FOTOSTORIA): una vicenda che nasce dalla decisione del leader leghista, all'epoca dei fatti ministro dell'Interno, di bloccare, nel luglio del 2019, la Nave Gregoretti della Guardia costiera nel porto di Augusta, non autorizzando lo sbarco di oltre 130 migranti per diversi giorni, tra la fine di luglio e inizio agosto. Per questo il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto alla Giunta per le elezioni e l'immunità del Senato l'autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega per il reato di sequestro di persona. Una richiesta che ha acceso lo scontro tra le forze politiche di centrodestra e centrosinistra, con Salvini che si difende invocando la collegialità delle misure prese insieme al resto del ... tg24.sky

