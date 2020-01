Meteo, le previsioni di martedì 21 gennaio (Di lunedì 20 gennaio 2020) martedì 21 gennaio su molte aree della Penisola i cieli saranno nuvolosi. In alcune zone, in particolare, persisterà un vortice di bassa pressione collocato sull'area mediterranea occidentale. Sotto stretta osservazione la Sardegna e alcune zone del Sud. Nubi sparse sul resto del Centro-Sud, mentre sarà più soleggiato al Nord (LE previsioni). Le previsioni al Nord Al Nord ci sarà qualche nuvola sul basso Piemonte ed Emilia Romagna, oltre che nebbia in Val padana. Sulle zone restanti, invece, è prevista una giornata di sole. Temperature poco variate, massime tra 7 e 11 gradi. A Milano sole e nuvole, così come a Torino. Il Meteo al Centro Al Centro nubi sparse, con nebbie in rinforzo la sera sull'Adriatico. Piogge sulla Sardegna, con forti raffiche di venti e mari mossi. Temperature stazionarie, massime tra 10 e 14 gradi. A ... tg24.sky

