LIVE Sport, DIRETTA 20 gennaio: Berrettini e Federer vincono facile, Sinner e Fognini stop per pioggia (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 20 gennaio: orari e programma 8.55 TENNIS – Il rinvio dei match si è protratto fino alle 09.30 italiane, per via della pioggia che sta cadendo dal cielo di Melbourne. Difficile si possa tornare in campo. 8.50 NBA – Soltanto due gli incontri che si sono disputati nella giornata odierna per la stagione regolare di NBA 2019-2020. Sorridono i San Antonio Spurs di Marco Belinelli e gli Indiana Pacers, che hanno la meglio rispettivamente sui Miami Heat e sui Denver Nuggets. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 8.45 TENNIS – Nel day-1 di Melbourne, infatti, la pioggia è andata a scombinare i piani degli organizzatori e dei giocatori che, trovandosi su un campo outdoor, non hanno potuto far altro che tornare negli spogliatoi. Attualmente, infatti, la situazione è ferma e ben quattro italiani sono in ... oasport

