LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: primo set a senso unico (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO SECONDO SET SET Tsitsipas (0-6) – Il greco chiude con il rovescio dopo soli 22 minuti: dominio totale per la testa di serie numero 6 in questo primo set. 0-40 Caruso out con il dritto. Tre SET POINT per Tsitsipas. 0-30 Doppio fallo del siciliano. 0-15 Caruso ci prova con un timido servizio e dritto, Tsitsipas lo trafigge con il passante. GAME Tsitsipas (0-5) – Ancora niente da fare per Caruso sulla prima di Tsitsipas. 40-30 Fallo di piede del greco sulla seconda. 40-15 Ancora Tsitsipas a segno con il servizio. 30-15 Risposta sporca di Caruso che mette in difficoltà Tsitsipas. 30-0 L’ateniese è ancora impeccabile con la prima. 15-0 Prima vincente per Tsitsipas. BREAK Tsitsipas (0-4) – Ancora lungo il dritto di Caruso. Doppio break di vantaggio per il numero 6 del seeding. 40-A Attacco a rete di ... oasport

