La brutta gaffe di Salvini sul Revenge Porn: non sa che è un reato, una giornalista gli lo fa notare (Di lunedì 20 gennaio 2020) Siamo arrivati tardi di due giorni, lo ammettiamo, sulla storia di Salvini che commenta il consigliere leghista in vasca da bagno che conferma di essere un membro del gruppo “Revenge Porn”. Una storia assai antipatica, visto che non tutti conoscono il significato della suddetta espressione. Non è un caso che scendemmo in profondità, in questo senso, con l’articolo che abbiamo pubblicato pochi giorni fa sul nostro sito. Ebbene, quest’oggi tocca riprendere l’argomento dopo aver ascoltato il commento di Salvini sulla questione. Salvini ed il “Revenge Porn” Andiamo con ordine, perché il suddetto consigliere la fece grossa nel famoso video in vasca da bagno. Arrivato in Calabria nel corso della sua campagna elettorale, a Salvini sono state poste domande anche su questa vicenda, considerando le origini del soggetto in questione. Nessuna condanna da ... bufale

