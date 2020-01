Isis, scoperta l’identità del nuovo capo dopo al-Baghdadi: la conferma da due agenzie di intelligence (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si chiama Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, l’uomo identificato dall’intelligence occidentale come il nuovo capo dell’Isis. Secondo il quotidiano britannico The Guardian, due servizi di intelligence avrebbero confermato l’identità del successore di Al-Baghdadi, ucciso in Siria la notte del 27 ottobre 2018 dalle forze americane e curde. Il nuovo Califfo La foto diffusa dal Guardian, fonte Twitter La nomina del nuovo califfo, noto anche come Abu Ibrahim o con il suo nome di guerra Haji Abdullah, sarebbe avvenuta a poche ore dall’uccisione di al Baghdadi. Smentite dunque le voci che indicavano in Abu Ibrahim al-Hasimi al-Quaraishi il nuovo leader del gruppo. Per guidare l’organizzazione terroristica in una nuova, difficile fase della sua storia, dopo la perdita non solo del suo leader ma di ran parte del suo territorio in Iraq e ... open.online

Isis scoperta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Isis scoperta