Elisa De Panicis racconto choc: “Ho ricevuto violenza psicologiche da parte di un ragazzo” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ieri, domenica 19 gennaio 2020, è andata in onda un prima serata una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Molti gli ospiti e i temi toccati da Barbara ma come non partire da Salvo Veneziano dopo l’espulsione al Grande Fratello Vip per le affermazioni sessiste? Nello studio di Live era presente pure Elisa De Panicis, altra protagonista della storia. Molte delle frasi di Salvo, infatti, erano proprio indirizzate alla bella influencer. Dopo essere stata eliminata dalla casa, Elisa ha avuto modo di incontrare nuovamente Veneziano dopo quanto accaduto e da Barbara d’Urso ha fatto pure una confessione choc che riguarda il suo passato. Elisa De Panicis ha subito violenze psicologiche prima delle affermazioni di Salvo Salvo Veneziano non perde occasione per ribadire quanto abbia sbagliato e chiedere scusa. Questa volta, nuovamente, di fronte ad Elisa De ... ultimenotizieflash

MediasetPlay : Salvo Veneziano al centro delle polemiche per le sue affermazioni su Elisa De Panicis e sulle donne in generale. A… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - TutteLeNotizie : Live Non è la D’Urso, faccia a faccia tra Salvo Veneziano e Elisa De Panicis: “Mi scuso ma… -