Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: 40enne finisce ai domiciliari (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno tratto in arresto un 40enne del posto, in esecuzione di provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Avellino per il reato di Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Successivamente alle formalità di rito espletate in Caserma, l’arrestato è stato tradotto alla sua abitazione e sottoposto ai domiciliari. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: 40enne finisce ai domiciliari proviene da Anteprima24.it. anteprima24

