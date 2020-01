CorSport: Meret torna tra i pali, gli errori spingono Gattuso a rivedere la gerarchia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nelle gerarchie riguardanti la porta del Napoli torna in vantaggio Meret rispetto a Ospina. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Il friulano torna perciò in vantaggio nei preventivi sul colombiano, sperando che si (ri)trovi pace anche da quelle parti tenuto conto che, allo stato delle cose, i ballottaggi ad oltranza potrebbero non giovare affatto”. Con Ancelotti era Meret il titolare, anche se i tre portieri si avvicendavano comunque. Con l’arrivo di Gattuso è cambiato qualcosa. Scrive il quotidiano sportivo: “Con l’arrivo di Gattuso (dal Parma in su) ancora Meret in vantaggio, ma quel benedetto ‘virus’ non avrebbe risparmiato nemmeno lui. Autore, come parecchi altri, di interventi scomposti ma anche sfortunati su Traorè (dopo Freuler) e sul missile di Lukaku, colpito peraltro al fianco nel corso di quel match. Lasciando i guanti a Ospina a sua volta ‘infettato’, troppo leggero su ... ilnapolista

napolista : CorSport: Meret torna tra i pali, gli errori spingono Gattuso a rivedere la gerarchia Il “virus” ha colpito prima… - napolista : CorSport: contro la Lazio torna #Meret. Probabile debutto di Lobotka. C’è anche Mertens Rientra Mario Rui a sinist… - infoitsport : Probabili formazioni Napoli-Fiorentina, CorSport: Ospina ancora preferito a Meret! Fabian favorito su Demme, Merten… -