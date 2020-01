Anna Oxa svela i retroscena sull’infortunio in RAI: “Non mi hanno mai risarcito” (VIDEO) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tra i vari ospiti della puntata di ieri di Live non è la D’Urso c’è stata anche Anna Oxa, la quale ha finalmente parlato dell’infortunio subito in RAI nel 2013. A quel tempo, la cantante era tra i concorrenti di Ballando con le stelle ma, ad un certo punto del suo percorso, ebbe un incidente che le costò la lesione di un legamento. A seguito di tale avvenimento, però, l’artista non è mai più apparsa in nessun programma della rete di Viale Mazzini e ieri ha spiegato il motivo. Stando a quanto emerso, infatti, pare che la RAI non abbia mai risarcito i danni alla protagonista. Anna Oxa e l’infortunio in RAI In questo periodo, sono diversi i personaggi che stanno approdando in Mediaset per svelare gli altarini della rete opposta. Dopo la sfuriata di Adriana Volpe, infatti, ci ha pensato Anna Oxa a tirare fuori alcuni retroscena personali in merito al suo ... kontrokultura

