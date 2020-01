Allerta Meteo Spagna, l’Inverno si accanisce sulla penisola Iberica: molte aree in ginocchio per la Tempesta “Gloria”, blizzard di NEVE e furiose mareggiate in atto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Allerta Meteo Spagna – E’ a circa metà dell’opera l’azione del ciclone Mediterraneo soprannominato “Tempesta Gloria”, che da oltre 24 ore imperversa sui settori centro-occidentali del nostro bacino. L’obiettivo diretto delle tempestose spire cicloniche è soprattutto la Spagna centro-orientale. Rispetto al minimo depressionario collocato tra il Sud delle Baleari, le regioni sudorientali spagnole e l’Algeria, proprio i settori orientali iberici risultano e risulteranno quelli più penalizzati da intensi nuclei perturbati i quali continueranno a imperversato in maniera poderosa almeno per le prossime 24 ore, ma anche oltre, sebbene con lieve attenuazione dell’intensità. Il ciclone, per di più, sta richiamato aria fredda dei settori centrali europei, in una disposizione barica che, oltre alla sua azione, vede appena a Nord di esso ... meteoweb.eu

