Alen Boksic, lasciò la Lazio per un clamoroso litigio con Eriksson: ora è proprietario di un’isola (Di martedì 21 gennaio 2020) Il 21 gennaio del 1970, a Makarska, nasce Alen Boksic. Fisico da corazziere in un animo gentile. Una tecnica non comune ai calciatori di questa stazza. Un attaccante completo: forte di testa, veloce e fisico, ma…sbagliava tanti gol. E per uno che fa l’attaccante non è un dettaglio. Gli inizi in patria, nell’Hajduk Spalato, poi il Cannes e il Marsiglia. In Francia fa molto bene e viene portato in Italia dalla Lazio. Stagioni altAlenanti, poi il passaggio da dimenticare alla Juve e il ritorno nella Capitale. Chiuse la carriera al Middlesbrough. Nel ’93 fu quarto nella classifica del Pallone d’Oro, vinto da Roberto Baggio. Fu allenato anche da Zeman. Difficile il rapporto con il tecnico boemo. Esaltato dal gioco offensivo, non condivideva il metodo di allenamento. “Per colpa sua stavo per lasciare la Lazio”, racconterà in un’intervista ... calcioweb.eu

