A Non è l’Arena Tony Colombo e Tina Rispoli show: il neomelodico difende da d’Urso dagli attacchi di Giletti (Di lunedì 20 gennaio 2020) La vicenda giudiziaria legata a questa storia, la lasciamo da parte anche perchè se ne parlerà con documenti e carte nelle sedi opportune. La vicenda televisiva è un’altra cosa. E ieri nella puntata di Non è l’arena, su La7, Massimo Giletti ha accolto Tony Colombo e Tina Rispoli per un faccia a faccia con il direttore di Fanpage che ha lanciato una inchiesta su quello che la moglie di un boss della camorra, ucciso, e il suo attuale marito, re dei neomelodici, farebbero e avrebbero fatto. Non è la prima volta che si parla a Non è L’Arena di questo argomento ma è la prima volta che Massimo Giletti ospita al coppia, dopo aver parlato del lavoro fatto da altri programmi, come quelli di Barbara d’Urso, che presentavano al pubblico la coppia come una semplice famiglia qualunque, quando in realtà, ci sarebbe molto altro. Tony e Tina hanno accettato l’invito di ... ultimenotizieflash

