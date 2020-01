Yemen, morti 70 militari in un attacco missilistico (Di domenica 19 gennaio 2020) Un attacco missilistico in Yemen ha causato la morte di 70 soldati pro-governativi: i dettagli della tragedia Un attacco missilistico nello Yemen ha visto morire 70 soldati pro-governativi. Secondo quanto riferito dai media locali, i ribelli Houthi, gruppo filo-iraniano, avrebbero colpito una base di addestramento militare nella città centrale di Marib. Il presidente Yemenita Abd … L'articolo Yemen, morti 70 militari in un attacco missilistico proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

