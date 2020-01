VIDEO Dominik Fischnaller oro continentale a Lillehammer: l’azzurro è strepitoso in Norvegia! (Di domenica 19 gennaio 2020) Dominik Fischnaller non finisce di stupire e continua a scrivere pagine di storia dello slittino azzurro! Il classe 1993, infatti, domina la tappa di Lillehammer (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020 e, per l’occasione, vince anche il cinquantunesimo Campionato Europeo, con due manche impeccabili, nella quali ha dimostrato di saper unire una guida eccezionale ad una velocità innata (clicca qui per la cronaca). Di seguito il VIDEO del trionfo: VIDEO Dominik Fischnaller oro continentale a Lillehammer giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Paola Castaldi Leggi la notizia su oasport

