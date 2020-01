Sardine a Bologna: “Torniamo dove tutto è cominciato” (Di domenica 19 gennaio 2020) Le Sardine scendono di nuovo in piazza a Bologna, laddove tutto è cominciato. Domenica 19 Gennaio 2020, presso la Piazza VIII Agosto, alle 15.00, ci sarà la manifestazione “Bentornati in mare aperto”. Su Facebook gli organizzatori spiegano il motivo dell’evento: “Per respirare le emozioni di quel 14 Novembre 2019 e di tutte le piazze italiane che hanno deciso di prendere parte all’onda anomala partita da Bologna. La regola è sempre la stessa: nessuna violenza, nessun insulto, nessuna bandiera. Solo pesci pronti a nuotare in mare aperto. Sei ore di musica, parole, luci e umanità”. Il concerto di domenica 19 sarà completamente gratuito, finanziato grazie a un crowdfunding che ha ampiamente superato l’obiettivo iniziale di 50.000 euro. A presentare lo spettacolo, gli autori del progetto Narrandobo, gli attori bolognesi Leonardo Bianconi e Giulia ... Leggi la notizia su notizie

