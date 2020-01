Libia, Conte: “Chiediamo a tutti di fare decisi passi in avanti verso un processo di stabilizzazione e pacificazione. L’Italia è disponibile a dare il suo contributo” (Di domenica 19 gennaio 2020) “Siamo moderatamente ottimisti, confidiamo che possa essere una tappa importante per avviare a una soluzione pacifica la crisi libica e per avviare quel processo politico per il quale l’Italia ha sempre lavorato con chiarezza e determinazione”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenente a Berlino dove è in corso la Conferenza sulla Libia. “Noi non chiediamo a nessuno degli attori di fare un passo indietro – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, chiediamo a tutti di fare decisi passi in avanti verso un processo di stabilizzazione e pacificazione”. “Gli Usa – ha detto ancora Conte – hanno un grande ruolo perché stanno seguendo il dossier libico da tempo. Adesso ci sarà un incontro con il segretario di Stato Pompeo al quale ribadirò la profonda convinzione italiana che gli Stati Uniti devono essere ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

