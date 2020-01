La Sicilia che cade a pezzi: viaggio a bordo di un tir (Di domenica 19 gennaio 2020) La Sicilia spezzata in due tra cantieri e deviazioni. Un viaggio a bordo di un autoarticolato per constatare con quale difficoltà si muovono mezzi e persone nell'isola del Gattopardo Roberto Chifari La viabilità in Sicilia è al collasso. Autostrade interrotte, strade statali rattoppate alla meno peggio, provinciali come trazzere. Una rete stradale che fa acqua da tutte le parti. Ma se le automobili hanno difficoltà a transitare, lo è ancora di più per i mezzi pesanti. Cosa significa essere costretti per lavoro a percorrere le strade dell'isola. Lo abbiamo chiesto a Giorgio Stassi, un autotrasportatore Siciliano di 39 anni che ci ha fatto salire a bordo del suo autoarticolato. Un viaggio da Palermo ad Agrigento, lungo le statali 121 e 189, lo scorrimento veloce che collega i capoluoghi Siciliani di Palermo e Agrigento. Le due maggiori città della Sicilia occidentale. ... Leggi la notizia su ilgiornale

matteorenzi : Una azienda legata alla Coca Cola decide di lasciare la #Sicilia per andare in #Albania a causa della #SugarTax. Il… - NicolaMorra63 : In #Sicilia e #Campania il 20% dei più ricchi ha reddito che è 7,4 volte quello dei più poveri. In #Calabria il div… - ignaziocorrao : Quando per anni denunciavo che in #Sicilia i #fondieuropei li stesse intascando la #mafia, alcuni organi di informa… -