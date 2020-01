Il cartello con cui Giorgia Meloni dice che è stata la prima ad arrivare e l’ultima ad andarsene da Bibbiano (Di domenica 19 gennaio 2020) Bibbiano senza fine. Non solo nei tribunali ma anche sui social, soprattutto sui profili di alcuni politici. Continua la strumentalizzazione politica di fatti che sono ancora da accertare e che sono stati utilizzati in particolare da Meloni, Di Maio, Salvini e Borgonzoni per fare propaganda politica contro il PD. Quello stesso PD che è stato definito partito di Bibbiano, appunto. Giorgia Meloni nella giornata di ieri si è fatta filmare durante una diretta Facebook davanti al cartello di Bibbiano dicendo che Fratelli d’Italia non permetterà ai riflettori di spegnersi su questa questione e accusando il PD. LEGGI ANCHE >>> Meloni, Salvini, Di Maio e Borgonzoni denunciati per le loro parole sul caso Bibbiano Giorgia Meloni e il cartello fuori Bibbiano: «Saremo gli ultimi ad andarcene» Agguerrita come non mai, la leader di Fratelli d’Italia, che ha dovuto sicuramente ... Leggi la notizia su giornalettismo

