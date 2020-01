Gravissimo lutto per Ezio Greggio, lo straziante messaggio su IG: ‘Non te ne puoi andare così, mi mancherai…’ [FOTO] (Di domenica 19 gennaio 2020) E’ venuto a mancare l’ex calciatore Pietro Anastasi Il mondo del calcio sta piangendo un grande campione che è venuto a mancare in queste ore. Stiamo parlando di Pietro Anatasi che da tempo stava lottando conto un brutto male. Una notizia che ha sconvolto non solo il mondo del calcio, ma anche dello sport in generale e dello spettacolo. Tra questi anche Ezio Greggio, storico conduttore del tg satirico Striscia la Notizia. Il professionista che da anni vive a Montecarlo ha scritto un lungo e straziante messaggio sul suo seguitissimo account Instagram. Il cordoglio di Ezio Greggio Chi segue Ezio Greggio sa perfettamente che è uno juventino sfegatato. Infatti quando può si vede tutte le partite della sua squadra del cuore. Inoltre, quando conduce Striscia la Notizia spesso prende in giro il suo collega ed amico Enzo Iacchetti perché è dell’Inter. Per questa ragione il ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Gravissimo lutto per Ezio Greggio, lo straziante messaggio su IG: 'Non te ne puoi andare così, mi mancherai...' [FO… - andrearaiano1 : Comincia con un gravissimo lutto la settimana di preghiera per l'Unità dei cristiani. Si è spenta ieri Maria Vingia… - KontroKulturaa : Gravissimo lutto per Barbara Palombelli, lo straziante addio sui social: 'Scomparso stanotte, all'improvviso...' [F… -