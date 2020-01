Grande Fratello Vip 2020, Ivana Icardi contro Wanda Nara (Di domenica 19 gennaio 2020) Wanda Nara e Ivana Icardi, le scintille non hanno mai smesso di brillare fra i due. Ricorderete tutti le polemiche sollevate dalla sorella del calciatore Mauro Icardi, ora al Paris Saint Germain, che ha più volte accusato la cognata di essere la responsabile della rottura del legame di sangue fra gli Icardi. Ore e ore di talk show, per una questione che è stata anche al centro della sedicesima edizione del Grande Fratello, che ha visto nel cast dei concorrenti proprio Ivana Icardi.Ora, nelle dinamiche del Grande Fratello (quello Vip), ci è finita proprio Wanda Nara, opinionista insieme a Pupo della prima edizione del programma condotta da Alfonso Signorini. Proprio il ruolo da commentatrice a bordo campo delle vicende degli inquilini della casa di Cinecittà ha spinto la modella argentina ad intervenire sulle pagine del settimanale DiPiù Tv. Ivana Icardi, infatti, ha accusato Wanda ... Leggi la notizia su blogo

berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -