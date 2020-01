GF Vip, Vittorio Cecchi Gori non sapeva di essere ripreso: cosa rivela a Rita Rusic (Di domenica 19 gennaio 2020) La quarta puntata del Grande Fratello Vip è stato un susseguirsi di sorprese e rivelazioni molto importanti. Oltre le eliminazioni e le nomination, i telespettatori hanno avuto modo di vivere, insieme ai concorrenti e agli ospiti d’accezione, emozioni talvolta molto forti È questo il caso dell’entrata in casa, come ospite, di Vittorio Cecchi Gori, una sorpresa ben pensata per la sua x moglie Rita Rusic. I due sono stati sposati per circa 20 anni, ma il matrimonio è finito diverso tempo fa. L’entrata in casa di Cecchi Gori ha fatto emozionare tutti, compresa l’ex moglie, ma ha anche lanciato un gossip. Scopriamo perché. Dopo un periodo difficile e di allontanamento, in seguito alla separazione, Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic si sono riavvicinati. Lo ha raccontato Vittorio stesso, durante il video che anche la Rusic ha avuto modo di ascoltare in diretta. Un ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

FirenzeIT : #firenze: Grande Fratello Vip 4: Vittorio Cecchi Gori entra nella casa - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Vittorio Cecchi Gori entra nella casa - zazoomnews : Rita Rusic incontra lex Vittorio Cecchi Gori clamoroso al GF Vip: Ci prova a darmelo in bocca - #Rusic #incontra… -